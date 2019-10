Defektes Handy löste in NÖ Inferno aus: Haus ausgebrannt

Ein defektes Mobiltelefon löste am Donnerstag einen verheerenden Brand in Laab/Walde, Bezirk Mödling aus.

Um 6.30 Uhr bemerkte der 43-jährige Bewohner, dass das angesteckte Gerät in Flammen stand und das Feuer bereits auf das Haus, das noch dazu vorwiegend in Holzbauweise errichtet worden war, übergegriffen hatte. Er rettete sich ins Freie und verständigte die Feuerwehr. Sofort rückten drei Wehren aus der Region an.

Beim Eintreffen der Retter stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Aus Sicherheitsgründen durchsuchte ein Atemschutztrupp die Räumlichkeiten. Außer dem Bewohner, der sich selbst retten konnte, befand sich glücklicherweise niemand im Gebäude.

Insgesamt 70 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen. Um das Feuer zu löschen, musste sogar das Dach geöffnet werden. Dazu schnitt ein Feuerwehrmann die Dachhaut mittels Motorsäge auf.