Debatte um Asylunterkünfte: ÖVP vermied Kritik an Waldhäusl

Die ÖVP wurde in der Debatte nur von den Neos in die Ziehung genommen. Landessprecherin Indra Collini machte ihrem Ärger Luft, dass die Mehrheitspartei der Verrohung der Sprache durch Waldhäusl geduldet werde: „Sie werden zu Mittätern.“ ÖVP-Sicherheitssprecher Gerhard Karner – als letzter Redner am Pult – ging auf diesen Vorwurf nicht ein. Er vermied auch jegliche direkte Kritik an Waldhäusl oder an der FPÖ. Vielmehr bemängelte er, dass die Diskussion von „Übertreibung und Blauäugigkeit“ überschattet sei. Für ihn sei es legitim, dass auf der einen Seite Verpflichtungen und Regeln für Quartiergeber bestünden, auf der anderen Seite dies aber auch für Quartiernehmer gelte. Gerhard Karner: „Es ist logisch, dass es eine gewisse Anwesenheitspflicht gibt.“

Einen Seitenhieb gab es in Richtung Volksanwaltschaft, deren Kritik an den Zuständen in der Asylunterkunft Greifenstein er für „überzogen und unangebracht“ hält. Härter hatte es Udo Landbauer formuliert: Volksanwalt Günther Kräuter habe als ehemaliger SPÖ-Mann „einen politisch gefärbten Bericht“ abgegeben.