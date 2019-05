Das schwierige, schillernde Geschäft mit Perlmutt

Gegründet wurde die Perlmutt-Manufaktur von Mattejkas Ururgroßvater. „Er ist wegen der Liebe von Klagenfurt nach Felling gezogen“, sagt er. Die heutige Fabrikhalle wurde in den 1970er-Jahren gebaut. Am 1. Mai diesen Jahres wurde das Ergebnis des zweijährigen Umbaus präsentiert: Eine neue Terrasse, ein Spielplatz und Barrierefreiheit. Mattejka und seine Frau Anita arbeiten nämlich auch daran, ihre Manufaktur als Ausflugsziel zu etablieren.

Was ist Perlmutt?

Perlmutt, auch „Mother of Pearl“ (Mutter der Perle, Anm.) genannt, ist das schillernde Naturmaterial, das die Innenseite einer Perlmuschel auskleidet. Es gibt eine große Farben- und Mustervielfalt. Die am meisten vorkommende und verwendete Perlmuschelart ist die Macassar-Muschel. Zu finden ist sie in den tropischen Meeren bei Australien, den Philippinen und den Südsee-Inseln. Es ist auch jene Muschel, die am häufigsten in der Knopf- und Schmuckindustrie verwendet wird. Das Biomaterial Perlmutt ist ein Verbundmaterial aus Calciumcarbonat (Kalk) und organischem Material.