Das Knistern gehört zur Leidenschaft

Der blecherne Klang, die monotone Stimme und das Knistern gehören zum guten alten Ton. "Wie seit jeher die Musik auf die Platte kommt, hat mich schon immer interessiert", erzählt Werner Fröhlich, während er in seinen Regalen stöbert und aus Tausenden Schellacks seine Klangraritäten fischt. In seinem Haus in Zwettl hat der 73-Jährige ein Extrazimmer eingerichtet, in dem man auf zirka 30 Quadratmetern von der Hartwachstonwalze bis zur Compact Disc (CD) und vom Grammophon bis zum Plattenspieler die ganze Historie der Tonaufzeichnung findet. Innerhalb von 50 Jahren hat er eine einzigartige Sammlung zusammengetragen.

Wenn Fröhlich einen musikalischen Ohrenschmaus auflegen kann, ist er in seinem Element. Fast zu jedem Sammlerstück kennt er eine eigene Geschichte. Der 73-Jährige besitzt nicht nur 25 Grammophone und andere "Phonographen", sondern auch beinahe 6000 Schellacks und zahlreiche limitierte Tonträger – darunter historische Tonwalzen von Thomas Alva Edison, Platten von Emil und Charles Pathe sowie Fehlpressungen und rare Einzelstücke. Stolz ist Fröhlich auch auf bunte Schallplatten, die verschiedene Motive von Elvis Presley zeigen.