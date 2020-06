Das Bier-Taxi nimmt Fahrt auf

Der ehemalige Apple-Chef Steve Jobs wurde aus der Garage heraus zum Milliardär. So weit ist Simon Schwaiger zwar noch nicht, in einer Garage steht er aber trotzdem. "Sollte man nicht glauben, war aber gar nicht einfach eine in St. Pölten zu bekommen", erzählt er.

Die Garage hinter dem Krankenhaus dient als Depot, sein Auto als Lieferfahrzeug. Mehr hat es für sein Ein-Personen-Unternehmen (EPU) auch nicht gebraucht. Nun will der Karlstettener, der ein abgeschlossenes Geschichtsstudium vorweisen kann, in dem Bereich aber keinen Job fand, eine pfiffige Idee umsetzen: Schwaiger ist seit dem vergangenen Wochenende der erste Bierbringer St. Pöltens.

Und so funktioniert es: Täglich bis zwei Uhr nachts liefert Schwaiger gekühlte Getränke und Snacks in und rund um die Hauptstadt aus. Damit ersparen sich die Kunden die Fahrt zur Tankstelle und Partyveranstalter können jetzt rasch reagieren, wenn ihnen Bier und Wein ausgehen. "Am ersten Wochenende lief es schon recht gut", berichtet der 34-Jährige. Um erfolgreich zu sein, muss das Geschäft auch unter der Woche laufen.