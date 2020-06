Darabos schließt mit Heeresförstern Frieden

Der Dialog mit zwei Bediensteten der Heeresforstverwaltung Allentsteig wirkte wie eine rote Polit-Rettungsshow, die Verteidigungsminister Norbert Darabos mit einem nö. Parteifreund Dienstagvormittag in Wien inszenierte. Während die Personalvertreter des Truppenübungsplatzes und die Gewerkschafter des Bundesheeres vor seinem Besprechungszimmer warten mussten, saß SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Josef Leitner als Mitverhandler am Runden Tisch. Das Ergebnis: Der Minister hisst, wie im KURIER angekündigt, die weiße Fahne.

Was die 50 Heeresförster seit längerer Zeit mithilfe ihres ausgearbeiteten Reformkonzeptes bevorzugt fordern, wird jetzt Realität. Der Minister hat den Beschluss gefasst, die bis dato eigenständige Heeresforstverwaltung in den Betrieb des Truppenübungsplatzes Allentsteig einzugliedern. Diese Variante bringt dem Heer Einsparungen, weil dadurch mehrere Synergieeffekte entstehen. Gleichzeitig ist die oft diskutierte Ausgliederung an die Bundesforste vom Tisch. "Die gemeinsame Lösung bringt Sicherheit für die Bediensteten und mehr Effektivität bei der Bewirtschaftung", sagten Darabos und Leitner nach der Sitzung. Christian Kubitschka, Leiter der Heeresforste, ist zufrieden: "Militärischer Betrieb und wirtschaftliche Tätigkeit können so optimal verbunden werden." Noch am Dienstag werde der Minister dem Generalstab den Auftrag geben, die Reformmaßnahmen umzusetzen, hieß es gestern im Ministerium. Per 1. Jänner 2013 sollen die neuen Strukturen gelten. Allerdings müssen in den nächsten Wochen noch Detailgespräche geführt werden, um etwa die Dienstverträge für die Heeresforstbediensteten zu verhandeln.