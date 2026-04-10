Verletzte nach Crash zwischen Pkw und Lkw auf der A1 bei Amstetten

Nach einem einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der Westautobahn auf der Höhe Viehdorf mussten vier Personen , darunter zwei Kinder von der Rettung ins Spital gebracht werden. Gegen Mittag krachte es dann auch auf der A1 bei Haag.

Graupel, Schneegestöber und Regengüsse machten die Westautobahn am Freitagvormittag zum gefährlichen Pflaster. Tatsächlich kam es auch zu schweren Unfällen.

Nach dem Crash zwischen den Anschlussstellen Amstetten-Ost und West in Fahrtrichtung Salzburg fanden die Einsatzkräfte einen schwer demolierten Pkw bei der Beton-Mittelleitwand vor. Die Rettungssanitäter mussten die fünf Verletzten versorgen und abtransportieren. Nähere Informationen über den Grad der Verletzungen gab es vorerst nicht. Der Lkw-Lenker soll unverletzt geblieben sein.

Stau im Raum Amstetten

Feuerwehrleute aus St. Georgen am Ybbsfelde bargen den Unfallwagen. Während der Rettungs- und Bergearbeiten war die Fahrtrichtung Salzburg nur bedingt passierbar. Es kam zu einem massiven Rückstau. Auch auf der Umleitungsstrecke über die B1 kam es im Stadtgebiet von Amstetten an mehreren Kreuzungen zum Verkehrsstillstand.

Gekracht hatte es auf der Westautobahn auch um die Mittagszeit bei Haag. Dort verunglückte ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug. Der Autoinsasse musste dort vom Roten Kreuz versorgt und abtransportiert werden. Die Absicherung der Unfallstelle und die Bergung des Pkws übernahmen die Feuerwehren Haag und St. Valentin.