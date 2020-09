Covid-Patient von Feuerwehr aus Gebäude gerettet

Weil die Person am Montagnachmittag in einem Wohnhaus in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) gestürzt war und sich dabei verletzt hatte, kam zuerst die Rettung zur Hilfe. Dann wurde noch die Feuerwehr hinzugerufen, da die Person über den Balkon per Drehleiter ins Freie gebracht werden musste.

Der positive Corona-Test der Person machte zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen während des Einsatzes notwendig. Die Feuerwehrmannschaft rüstete sich daher mit Einwegschutzanzügen und FFP3-Atemschutzmasken aus. Die eigentliche Rettungsaktion selbst sei dann laut Aussendung eine Routineaktion gewesen.