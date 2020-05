Corona-Maßnahmen: Straßendienst-Mitarbeiter im Grenzeinsatz

Ab Montag Vollbetrieb

Vor der langsamen Lockerung der Corona-Beschränkungen war in den Straßenmeistereien nicht so viel zu tun, obwohl alle Außenstellen in dieser Zeit erreichbar blieben. Nachdem der Verkehr nun wieder deutlich ansteigt, wird ab dieser Woche in den 58 Straßenmeistereien und sieben Brückenmeistereien der Betrieb wieder zur Gänze hochgefahren.

Deshalb wird der Grenzeinsatz der Straßenmitarbeiter nicht mehr den gesamten Mai über möglich sein. Diese Lücke wird dann mit Milizsoldaten aufgefüllt.

Baustellen-Frühjahr

Für den Straßendienst fällt diese Woche der Startschuss für das Baustellenfrühjahr. 30 Baustellen werden im Landesstraßennetz in Betrieb genommen – natürlich gemäß den Corona-Sicherheitsmaßnahmen.

Landesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP) ist dieses rasche Hochfahren wichtig: „Wir arbeiten damit weiter an unserem Investitionsprogramm, das vor allem mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer bringen soll. Von den Investitionen in Höhe von rund drei Millionen Euro, die hier getätigt werden, profitieren vor allem kleine und mittlere Unternehmen.“ Das leiste auch einen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen in den Regionen.