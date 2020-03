Corona: Kurzarbeit für NÖ Tonkünstler-Orchester

Auf Bundesebene waren derartige Schritte wegen der Corona-Krise im Kulturbereich bereits gesetzt worden. Jetzt greift man auch in Niederösterreich zu diesen Maßnahmen. In der Vorwoche wurde im Aufsichtsrat der NÖ Kulturwirtschaft (NÖKU) beschlossen, dass rund 800 Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt werden. Den Anfang macht bereits am 1. April das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich.

Für Geschäftsführer Paul Gessl ist das ein notwendiger Schritt: „Wir haben die Situation eingehend analysiert. Das Modell der Kurzarbeit bietet uns die Möglichkeit, den Erhalt von Arbeitsplätzen und allgemeine Planungssicherheit in unseren Betrieben zu gewährleisten. Andere wichtige Kulturanbieter, mit denen wir in engem Austausch sind, haben sich ebenfalls bereits zu diesen Schritten entschlossen.“

Betroffen sind alle Bereiche, von den Tonkünstlern über die Theater des Landes, Grafenegg, die Museen wie etwa die Landesgalerie oder das Haus der Geschichte, die Schallaburg, Carnuntum bis hin zum Donaufestival, das für heuer bereits abgesagt worden ist. Die Kurzarbeit wird staffelweise erfolgen. Ein Teil bereits am 1. April, der Rest dann am 15. April. Neben den rund 800 fixen Mitarbeitern sind auch noch saisonale Dienstnehmer in dem Kurzarbeitspaket. Ausgenommen sind momentan bloß Personen mit systemerhaltender Funktion. Vorerst ist die Kurzarbeit auf drei Monate anberaumt. Sie könne aber jederzeit auch schon früher abgebrochen werden, heißt es aus der NÖKU. Derzeit laufen die Gespräche mit den Betriebsräten und den einzelnen Mitarbeitern.

Gleichzeitig kämpft die NÖKU damit, was vom Kulturkalender 2020 noch umgesetzt werden kann. Fix ist seit Montag, dass die Internationalen Barocktage im Stift Melk unter dem künstlerischen Leiter Michael Schade heuer nicht stattfinden.

In Warteposition ist man beim Theaterfest mit seinen 20 Spielorten. Da soll Ende April entschieden werden, ob es heuer in gewohnter Weise stattfinden wird, oder ob es diesmal wegen der Corona-Beschränkungen keine Aufführungen gibt.