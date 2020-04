Corona-Krise: Sonderauftritt von Mikl-Leitner im Landtag

Normalerweise sind es nur die Regierungserklärungen, die ein Landesoberhaupt dazu bewegen, während einer Landtagssitzung in St. Pölten an das Rednerpult zu treten. Am kommenden Donnerstag allerdings ist die große Ausnahme geplant. Da wird Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) zu den Abgeordneten sprechen und darlegen, wie das Land mit der Corona-Krise und den Beschränkungen umgeht. Gemäß den Gepflogenheiten des Landtags werden danach wohl die Klubobleute dazu Stellung nehmen.

Die Sitzung am 16. April ist ja in der Vorwoche überraschend einberufen worden. Mit dem Ziel, die angesichts der Corona-Krise notwendigen Adaptierungen von Landesgesetzen zu beschließen. Der „NÖ Covid-19-Sammelbeschluss“ wird das komplette Paket der Änderungen beinhalten. Insgesamt sind 23 Landesgesetze betroffen.

Ein Großteil davon befasst sich mit den Gemeinden, die angesichts der Beschränkungen neue Rahmenbedingungen erhalten. So sollen in dieser schwierigen Zeit Gemeinderats-, Vorstands- und Ausschusssitzungen per Video stattfinden können und Beschlüsse im Umlauf gefasst werden. Weiters können die Fristen für die Vorlage des Rechnungsabschlusses flexibler gestaltet werden. Und es wird eingeräumt, dass zur Deckung der Pflichtausgaben Kassenkredite aufgenommen werden können. „Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Gemeinden trotz der derzeitigen Einnahmeausfälle jederzeit ihre Liquidität erhalten können“, sagt ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Der Antrag zu dem „Corona-Beschluss“ wird gemeinsam von ÖVP und SPÖ eingebracht werden.