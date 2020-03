Corona-Krise: AMS arbeitet in NÖ auf Hochtouren

Während viele Unternehmen und Institutionen wegen der rigorosen Corona-Beschränkungen ihre Leistungen – teilweise bis auf Null – reduzieren, herrscht beim niederösterreichischen Arbeitsmarktservice ( AMS) derzeit Hochbetrieb. Innerhalb von nur vier Tagen stieg die Arbeitslosenzahl in NÖ um 13.319 Personen. Das gab es noch nie, nicht einmal während der großen Finanzkrise in den Jahr 2008 und 2009.

Landesgeschäftsführer Sven Hergovich ist froh, dass seine Mitarbeiter diesen enormen Arbeitsaufwand gut bewältigen. „Die Mitarbeiter sind extrem fleißig und loyal, sie sind sich der wichtigen Rolle als Systemerhalter bewusst“, sagt Hergovich. Dabei war man auf diese extreme Situation gar nicht vorbereitet gewesen. Vor wenigen Wochen noch konnte man ein Sinken der Arbeitslosigkeit verkünden. Und jetzt das.

Die jüngsten Zahlen machen deutlich, wie sehr alles gekippt ist. Allein von Montag bis Donnerstag der Vorwoche ist der Bestand an arbeitslos gemeldeten Personen in NÖ um 13.319 oder 24,9 Prozent auf insgesamt 66.778 gestiegen. Am stärksten betroffen ist der Tourismus mit 3.949 Personen, ein Plus von 82,5 (!) Prozent. Am Bau waren es 1.810 Personen (plus 30,6 Prozent).