Corona-Finanzloch: Land verkauft Forderungen aus Wohnbauförderungsdarlehen

Die Corona-Krise hat nicht nur im Bundesbudget für ein riesiges Finanzloch gesorgt. Auch die Länder haben enorm viel Geld in die Hand genommen, um den Auswirkungen der Pandemie entgegenzuwirken. Für Niederösterreich bedeutet es, dass wegen der beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 am Ende unterm Strich nicht das angestrebte Nulldefizit, sondern ein kräftiges Minus von rund 1,6 Milliarden Euro stehen wird.

Forderungen

Um diese Lücke rasch zu schließen, greift Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) jetzt auf eine Finanzierungsform zurück, über die sich das Land noch unter dem damaligen Finanzlandesrat Wolfgang Sobotka schon einmal viel Geld geholt hat: der Verkauf von Forderungen aus den gewährten Wohnbauförderungsdarlehen. Maximal 1,65 Milliarden Euro an diesen Forderungen will man in Zukunft verkaufen. Noch heuer sollen so rund 300 Millionen Euro in das Landesbudget fließen.