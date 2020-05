Corona-Aufarbeitung: ÖVP erwartet sich Schulterschluss in NÖ

Mikl-Leitner hatte in der Mai-Botschaft den Miteinander-Kurs in Niederösterreich beschworen. Für Ebner ein entscheidender Punkt, um „das Comeback Österreichs zu finanzieren“. Dennoch haben SPÖ und FPÖ zuletzt immer wieder Kritik an der Linie der türkis-grünen Bundesregierung geäußert und das auch auf Landesebene laut artikuliert. Für Ebner ist das ein Zeichen eines „Transformationsprozesses“ der FPÖ auf Bundesebene und einer „Findungsphase“ der SPÖ. Er hoffe, dass das nicht zu stark auf die Arbeit in NÖ abfärben werde.

Vor allem die FPÖ hatte scharf kritisiert, dass sich die Landesführung bei den Covid-19-Vorgaben zu viel vom Bund diktieren hat lassen. Ebner spricht im Gegensatz dazu von einem Miteinander-Kurs aller Ebenen: Bund, Länder und Gemeinden. Ebner: „Der Föderalismus ist gut, er funktioniert. Vor allem die Achse zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.“