Corine Sicher ist neue Bürgermeisterin von Hinterbrühl

Die Gemeinde Hinterbrühl im Bezirk Mödling hat eine neue Bürgermeisterin. Corine Sicher (ÖVP), 37-jährige Mutter von zwei Kindern, wurde vom Gemeinderat zur Nachfolgerin ihres Parteikollegen Erich Moser gewählt, der sein Amt zurückgelegt hatte.

Die gebürtige Kärntnerin lebt seit rund acht Jahren mit ihrer Familie in Hinterbrühl und war bereits mit 17 Jahren der Jungen Volkspartei beigetreten. Nach ihrem Studium der Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Wien machte sie sich mit ihrer eigenen Agentur „Corine’s Cooking“ selbstständig. „Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu finden und auch neue, mutige Perspektiven einzubringen“, sagt sie.