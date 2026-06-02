Corine Sicher ist neue Bürgermeisterin von Hinterbrühl
Die Gemeinde Hinterbrühl im Bezirk Mödling hat eine neue Bürgermeisterin. Corine Sicher (ÖVP), 37-jährige Mutter von zwei Kindern, wurde vom Gemeinderat zur Nachfolgerin ihres Parteikollegen Erich Moser gewählt, der sein Amt zurückgelegt hatte.
Die gebürtige Kärntnerin lebt seit rund acht Jahren mit ihrer Familie in Hinterbrühl und war bereits mit 17 Jahren der Jungen Volkspartei beigetreten. Nach ihrem Studium der Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Wien machte sie sich mit ihrer eigenen Agentur „Corine’s Cooking“ selbstständig. „Diese Erfahrung hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, den eigenen Weg zu finden und auch neue, mutige Perspektiven einzubringen“, sagt sie.
Sichers Weg in die Gemeindepolitik begann im Jahr 2025. „Als mich unser Bürgermeister fragte, ob ich in der Gemeinde mitarbeiten möchte, konnte ich einfach nicht Nein sagen“, erinnert sich die neue Ortschefin. Nach ihrer Wahl dankte sie dem Gemeinderat für das entgegengebrachte Vertrauen. Ihre Motivation sei es, der Gemeinde, in der sich ihre Familie zuhause fühle, etwas zurückzugeben. „Mir steht ein starkes, erfahrenes und engagiertes Team zur Seite. Jetzt ist die junge Generation am Wort. Das Gemeinsame stärken und gemeinsam Lösungen finden – das ist das Motto, mit dem ich diese Aufgabe antrete“, so Sicher.
Wohnraum und Verkehrsberuhigung
Als zentrale Themen ihrer Amtszeit nennt sie "Verkehrsberuhigung, Initiativen gegen die Verbauung sowie die Schaffung von attraktivem und leistbarem Wohnraum für junge Menschen in der Gemeinde".
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