Christophorus 33: Zwei ÖAMTC-Notfallflüge innerhalb kürzester Zeit

Am Sonntag wurde der in Wiener Neustadt stationierte Intensivtransporthubschrauber Christophorus 33 wegen eines neurologischen Notfalls eines Patienten nach Berndorf (Bezirk Baden) alarmiert. Kurze Zeit später folgte der nächste dringende Einsatz: Eine 35 jährige Motorradfahrerin stürzte in einer Kurve bei Brand-Laaben (Bezirk St.Pölten-Land) und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Kopf- und Nackenbereich zu. Die Frau wurde nach erfolgter Traumaversorgung in das AKH Wien geflogen.