Undichte Falsche: Chloraustritt in Hallenbad

Im Hallenbad in Raabs a. d. Thaya ist es am Montagnachmittag zu einem Chlorgasaustritt gekommen.

Zwei neue Chlorgasflaschen

Laut Feuerwehr waren in dem Bad in der Waldviertler Stadtgemeinde gegen 17.00 Uhr zwei neue Chlorgasflaschen angeschlossen und in Betrieb genommen worden. Als der Techniker die Tür zum Betriebsraum schloss, lösten die Gassensoren einen Alarm aus. Wie in so einem Fall vorgesehen, wurde automatisch die Feuerwehr Raabs gerufen. In der Folge wurden auch Experten der Schadstoffgruppe angefordert.