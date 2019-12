Chemikalien und illegale Waffen in Baden sichergestellt

Das Landesamt für Verassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) führte Erhebungen nach dem Diebstahl durch. Dabei konnten im Zuge der Ermittlungen in seiner Wohnung eine große Menge verschiedener Chemikalien sichergestellt werden. Laut LVT eignen sich die Chemikalien zur Herstellung von hochexplosiven Sprengstoffen.

Außerdem wurden bei dem 50-Jährigen in Folge mehrerer Durchsuchungen in einem angemieteten Lagerraum sowie in einem Bankschließfach zahlreiche Waffen sichergestellt. Gegen den Mann aus Baden bestand seit 2003 ein rechtskräftiges Waffenverbot.

Nach mehrmonatige Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wiener Neustadt befindet sich der Mann derzeit auf freiem Fuß.