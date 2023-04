Chemieunfall in Wiener Neudorf forderte Einsatzkräfte

Bei einem Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf war am heutigen Samstag stechender Ammoniakgeruch wahrzunehmen, Einsatzkräfte in orangen Schutzanzügen eilten in das Kellerabteil des Hauses: Dort war eine Glasflasche beim Hantieren zerbrochen, giftiges Ammoniakwasser - auch Salmiakgeist genannt - war ausgetreten.

Die Bewohner, die zu diesem Zeitpunkt im Keller waren, alarmierten umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte sperrten den unmittelbaren Gefahrenbereich kurz darauf ab, lüfteten das Stiegenhaus und forderten den Schadstoffberatungsdienst des Nö Landesfeuerwehrverbandes an.