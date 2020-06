Chefwechsel im "Moyo Me"

In nur eineinhalb Jahren haben Doris Karl und Linda Giese in der Kremser Fußgängerzone ihr neues Lokal "Moyo Me" zum beliebten Treffpunkt gemacht. Jetzt trennen sie sich überraschend von ihrem "Kind" und geben es weiter – an Stammkunden.

"Ich will mich mehr um meine Familie kümmern, die mich sehr braucht", sagt Doris. "Mir ist es wichtig, wieder mehr Design zu machen", gibt Linda zu. Beide trennen sich schweren Herzens von ihrem Projekt, kündigen aber ein Trostpflaster für alle an, die das quirlig-charmante Duo vermissen werden: "Wenn wir in Zukunft als Stammgäste kommen, haben wir endlich Zeit, mit den anderen Gästen ausgiebig zu plaudern."

Der freundschaftliche Kontakt zu den neuen Inhabern entstand im Lokal. Rene Sterz, der in der Kremser HLF touristisches Rüstzeug erhielt, und Kathi Tampermeier, die das Backen von ihrer Oma gelernt hat, kamen bisher als Gäste ins Lokal. Bis Rene den Chefinnen Kathis Kuchen anpries und sie Proben lieferte. "Wir haben begeisterte Reaktionen von Kunden bekommen", erzählt Doris Karl. Die Zusammenarbeit, die sich so entwickelte, empfinden beide Teile als Glücksfall. Das neue Chef-Duo verspricht: "Die Wurzeln von Moyo Me werden sich nicht ändern".

Außerdem werden Doris und Linda bis zum Jahresanfang 2015 ihre Nachfolger unterstützen.