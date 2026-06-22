Geruch ließ Dealer auffliegen: Polizei fand Cannabisplantage in Wohnhaus

Der Geruch von Cannabis rief am Freitagabend gegen 18 Uhr Polizisten auf den Plan: Sie waren informiert worden, dass von einer Liegenschaft in Strasshof an der Nordbahn penetranter Geruch ausgeht.

Im Keller des Hauses fanden die Polizistinnen und Polizisten zwei Beschuldigte vor, die gerade mit dem Abernten einer Cannabisplantage beschäftigt waren. Ein dritter Beschuldigter konnte in der Nähe des Gebäudes angetroffen werden.

Durch weitere Erhebungen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg gelang es den Ermittlern, eine zweite Plantage in einem weiteren Wohnhaus in Strasshof an der Nordbahn ausfindig zu machen.

Zudem stellten die Bediensteten in dieser zweiten Liegenschaft eine unregistrierte Waffe sicher.

Nicht geständig

Insgesamt konnten mehr als 320 Cannabispflanzen sichergestellt werden. Die drei Beschuldigten – eine 49-jährige Frau, ein 43-jähriger Mann sowie ein 53-jähriger Mann, alle aus Wien – zeigten sich bei den Einvernahmen nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.