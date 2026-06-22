Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Drogenfund

Geruch ließ Dealer auffliegen: Polizei fand Cannabisplantage in Wohnhaus

Zeugen hatten die Beamten alarmiert. Auch in einem zweiten Haus wurde angebaut.
22.06.2026, 11:36

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Cannabisplantage in Keller in NÖ entdeckt

Der Geruch von Cannabis rief am Freitagabend gegen 18 Uhr Polizisten auf den Plan: Sie waren informiert worden, dass von einer Liegenschaft in Strasshof an der Nordbahn penetranter Geruch ausgeht. 

Im Keller des Hauses fanden die Polizistinnen und Polizisten zwei Beschuldigte vor, die gerade mit dem Abernten einer Cannabisplantage beschäftigt waren. Ein dritter Beschuldigter konnte in der Nähe des Gebäudes angetroffen werden. 

Frau (36) griff zu Küchenmesser und stach Ex-Partner in den Bauch

Durch weitere Erhebungen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg gelang es den Ermittlern, eine zweite Plantage in einem weiteren Wohnhaus in Strasshof an der Nordbahn ausfindig zu machen. 

Cannabisplantage in Keller in NÖ entdeckt

Die Cannabisplantage wurde im Keller des Gebäudes entdeckt. 

Zudem stellten die Bediensteten in dieser zweiten Liegenschaft eine unregistrierte Waffe sicher.

Nicht geständig

Insgesamt konnten mehr als 320 Cannabispflanzen sichergestellt werden. Die drei Beschuldigten – eine 49-jährige Frau, ein 43-jähriger Mann sowie ein 53-jähriger Mann, alle aus Wien – zeigten sich bei den Einvernahmen nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Gänserndorf Korneuburg Wien
kurier.at  | 

Kommentare