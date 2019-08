Cabrio krachte bei Möllersdorf in Pkw: Zwei Todesopfer

Zu einer Tragödie kam es am Montagabend auf der B212 bei Möllersdorf im Bezirk Baden. Ein Cabriofahrer rammte den Pkw einer Mutter, die gerade mit ihrem 15-jährigen Sohn auf dem Beifahrersitz unterwegs war. Die beiden Lenker starben, der Jugendliche wurde schwer verletzt.

Warum der Cabriofahrer auf die Gegenfahrbahn gekommen war, ist noch nicht geklärt. Fakt ist, dass er mit seiner weißen Limousine frontal in das Auto der Frau krachte. Dabei wurden beide Lenker in ihren jeweiligen Wracks eingeklemmt. Sie mussten von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät geborgen werden. Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Der Cabriofahrer und die Mutter starben noch an der Unfallstelle.

Der Sohn der Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankhaus Meidling geflogen.