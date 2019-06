Busse rollen 5,4 Millionen Kilometer durchs Mostviertel

Der große Umbau im Busnetz Niederösterreichs geht weiter. Wurden vor kurzem die Neuerungen im Waldviertel präsentiert, werden jetzt auch im Mostviertel die Motoren angeworfen.

Ab September gelten in Amstetten, im Ybbstal, in den Bezirken Scheibbs und Melk sowie in der Region Pyhra-Traisental komplett überarbeitete Fahrpläne mit zahlreichen neuen Verbindungen. „Wir können die Angebote um 1,2 Millionen Kilometer pro Jahr deutlich steigern“, sagt Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko geht weiter. Profitieren sollen davon rund 90 Gemeinden an 53 Regionalbuslinien. „Insgesamt werden ab 2. September etwa 5,4 Millionen Kilometer an Busangeboten geliefert“, so Schleritzko.