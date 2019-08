Burguine Aggstein: Die vielseitige Wächterin der Wachau

Vor fast 900 Jahren wurde sie auf zwei Felsen errichtet und wacht seitdem über die Wachau: die Burgruine Aggstein im Bezirk Melk.

Schon wenn man den Berg hinauf zur Burgruine fährt, kann man erahnen, was einen in rund 300 Metern Höhe erwartet: nämlich eine Aussicht, die bei klarem Wetter bis nach Melk und darüber hinaus bis zum Ötscher reicht. „Das Besondere an der Burgruine ist bestimmt ihre Lage. Sie thront über der Wachau, auf die man eine traumhafte Aussicht genießen kann. An schönen Tagen sieht man sogar die Berge“, schwärmt Christine Jäger, Tourismus- und Eventmanagerin der Burgruine Aggstein. Sie führt schon seit Jahren durch die Burgruine – und kennt sie wie ihre Westentasche. Ihr Lieblingsplatz ist deshalb auch an einem ganz besonderen Ort: am sogenannten „Bürgl“. „Der Blick von hier auf die Burgruine und die darunterliegende Donau ist unbezahlbar.“