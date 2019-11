Burgruine Hohenegg: Eine Perle am Dunkelsteinerwald

Ein gotisches Rundfenster, so wie in der weltberühmten Notre Dame in Paris oder im Wiener Stephansdom, hat auch die Burgruine Hohenegg am Südhang des Dunkelsteinerwalds – nur ist dieses schon verfallen.

Das Besondere daran aber ist, dass sich in der danebenliegenden Wand typische Renaissance-Fenster in Kombination mit romanischen Torbögen befinden. Wer also eine kleine Zeitreise durch eine Vielzahl verschiedener Epochen machen möchte, wird in der Ruine Hohenegg fündig werden.