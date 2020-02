Ritter gesucht: Burg Aggstein schreibt ungewöhnliche Stelle aus

Eine eher ungewöhnliche Stelle schreibt derzeit die Burg Aggstein in Niederösterreich aus: Sie sucht Ritter, die in voller Rüstung Touristen durch die Burg begleiten und als Fotomotiv zur Verfügung stehen. Zudem sollten Interessenten Infos über ihre Rüstung parat haben. Das berichtet ORF Niederösterreich am Donnerstag.

„Wünschenswert sind Interesse für das Mittelalter und für Burgen. Vielleicht wissen die Bewerber auch schon ein bisschen über die Burgruine Aggstein Bescheid. Wir verraten aber alles Wissenswerte von der Geschichte bis hin zu Tipps, wie man die Rüstung anzieht", sagt Tourismus- und Eventmanagerin Christine Jäger.