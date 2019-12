Bunt regieren: Polit-Experiment hat fünf Jahre gehalten

Wenn auch das bunte Regieren fünf Jahre politisch gehalten hat, am 26. Jänner wird bei der Gemeinderatswahl entschieden, ob die Bevölkerung damit einverstanden war. Wiener Neustadt ist auf jeden Fall mit mittlerweile über 50.000 Einwohnern (inklusive Zweitwohnsitzern) die größte Kommune in Niederösterreich, in der an diesem Sonntag ein Urnengang stattfindet, da die Landeshauptstadt St. Pölten an einem anderen Tag wählen wird.

Umfragen zufolge dürfte die ÖVP diesmal wieder zulegen. Ob es zum Weiterregieren reicht, kann bei der momentan schwierigen Konstellation noch nicht gesagt werden. Klaus Schneeberger jedenfalls will mit seinem Team weitermachen. Amtsmüde ist er – trotz seiner zweiten Funktion als Klubobmann im Land – noch lange nicht: „So lange ich gesund bin und Freude mit der Aufgabe habe, bleibe ich. Wir haben noch viel vor.“ Für den Wahlkampfauftakt der ÖVP am 7. Jänner hat er sich bereits besondere Unterstützung gesichert: Bundesparteiobmann Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.