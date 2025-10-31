Kollision auf Bundesstraße: Lenker übersah Anhänger von zweitem Auto
Zusammenfassung
- Unfall auf der LB 39 bei Frankenfels durch übersehenen Anhänger, keine Verletzten.
- Erheblicher Sachschaden an Anhänger und Pkw, Feuerwehr sicherte Unfallstelle und regelte Verkehr.
- Unfallstelle nach Reinigung und Absicherung durch Feuerwehr rasch wieder freigegeben.
Zum Glück nur Blechschaden forderte ein Unfall, der Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Frankenfels im Bezirk St. Pölten-Land passierte. Ein fataler Fehler eines Pkw-Lenkers, der auf die LB 39 einbog und dabei den Anhänger eines vorbeifahrenden Wagens touchierte, war der Grund für den Crash.
Zum Unfall kam es gegen 15.20 Uhr. Wenige Minuten später wurde die Freiwillige Feuerwehr Frankenfels alarmiert und zur Unfallstelle im Kreuzungsbereich bei der Kläranlage beordert.
Durch den Zusammenstoß entstand am Anhänger sowie abbiegenden Pkw erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise blieben die Lenker unverletzt, berichtete die Feuerwehr Frankenfeld.
Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Verkehr wechselseitig geregelt. Nach der Freigabe durch die Exekutive konnte die Unfallstelle rasch geräumt werden. Ausgeflossene Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel gebunden, und herumliegende Fahrzeugteile von den Feuerwehrleuten von der Fahrbahn entfernt.
Danach konnte das Straßenstück – abgesichert durch Warntafeln – wieder freigegeben werden.
