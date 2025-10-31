Kollision auf Bundesstraße: Lenker übersah Anhänger von zweitem Auto

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Zum Glück nur Blechschaden forderte ein Unfall, der Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Frankenfels im Bezirk St. Pölten-Land passierte. Ein fataler Fehler eines Pkw-Lenkers, der auf die LB 39 einbog und dabei den Anhänger eines vorbeifahrenden Wagens touchierte, war der Grund für den Crash.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Frankenfeld Autoanhänger wurde vom zweiten Wagen losgerissen.

Zum Unfall kam es gegen 15.20 Uhr. Wenige Minuten später wurde die Freiwillige Feuerwehr Frankenfels alarmiert und zur Unfallstelle im Kreuzungsbereich bei der Kläranlage beordert.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Frankenfeld Die Feuerwehr säuberte die Unfallstelle.

Durch den Zusammenstoß entstand am Anhänger sowie abbiegenden Pkw erheblicher Sachschaden. Glücklicherweise blieben die Lenker unverletzt, berichtete die Feuerwehr Frankenfeld.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Verkehr wechselseitig geregelt. Nach der Freigabe durch die Exekutive konnte die Unfallstelle rasch geräumt werden. Ausgeflossene Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel gebunden, und herumliegende Fahrzeugteile von den Feuerwehrleuten von der Fahrbahn entfernt.