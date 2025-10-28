2 Rettungshubschrauber im Weinviertel: Pkw prallte gegen Traktorgespann
Die Obersiebenbrunner Feuerwehr (Bezirk Gänserndorf) rückte Montagnachmittag (27. Oktober) zu einem Verkehrsunfall aus, bei dem mehrere Personen in ihrem Fahrzeugen eingeklemmt war, weil ein Pkw in ein abbiegendes Traktorgespann krachte.
Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf lenkte einen Traktor samt Plateauanhänger auf der L2 im Gemeindegebiet von Obersiebenbrunn, aus Richtung Markgrafneusiedl kommend in Richtung Obersiebenbrunn. Er wollte nach links in einen Feldweg einbiegen.
Pkw prallte gegen Traktoranhänger
Zur gleichen Zeit lenkte ein 64-jähriger Wiener einen Pkw auf der L2 in die gleiche Fahrtrichtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 64-jährige Frau. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der Pkw gegen den bereits im Abbiegevorgang befindlichen Anhänger des Traktors, wie die Landespolizei NÖ berichtet.
Die Feuerwehren Markgrafneusiedl, Glinzendorf und Leopoldsdorf/Marchfeld wurden ebenso alarmiert. Nachdem die Obersiebenbrunner Kameraden am Einsatzort eingetroffen waren, begannen sie wurde umgehend mit der Menschenrettung und bauten einen Brandschutz auf. Dabei wurden sie von den Mitgliedern aus Markgrafneusiedl unterstützt.
Rettungshubschrauber flogen die Verletzten in Krankenhäuser
Beide Pkw-Insassen waren im Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem sie befreit worden waren, wurde die Beifahrerin mit einem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Mistelbach geflogen und der 64-jährige Fahrzeuglenker wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der 48-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt.
Kommentare