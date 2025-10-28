2 Rettungshubschrauber im Weinviertel: Pkw prallte gegen Traktorgespann

Die Obersiebenbrunner Feuerwehr ( Bezirk Gänserndorf ) rückte Montagnachmittag (27. Oktober) zu einem Verkehrsunfall aus, bei dem mehrere Personen in ihrem Fahrzeugen eingeklemmt war, weil ein Pkw in ein abbiegendes Traktorgespann krachte.

Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Gänserndorf lenkte einen Traktor samt Plateauanhänger auf der L2 im Gemeindegebiet von Obersiebenbrunn, aus Richtung Markgrafneusiedl kommend in Richtung Obersiebenbrunn. Er wollte nach links in einen Feldweg einbiegen.

Pkw prallte gegen Traktoranhänger

Zur gleichen Zeit lenkte ein 64-jähriger Wiener einen Pkw auf der L2 in die gleiche Fahrtrichtung. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 64-jährige Frau. Aus bislang unbekannter Ursache prallte der Pkw gegen den bereits im Abbiegevorgang befindlichen Anhänger des Traktors, wie die Landespolizei NÖ berichtet.