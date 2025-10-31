24-Jähriger nach Einbruchsserie im Bezirk Gänserndorf von Polizei gestellt

Nach einer Reihe von Einbruchsdiebstählen in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) ist ein 24-Jähriger am späten Mittwochabend ertappt worden. Der Slowake soll mit einem flüchtigen Komplizen in Gartenhütten und eine Schule eingebrochen und Fahrräder, ein Motorrad sowie Buntmetall entwendet haben. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Der 24-Jährige wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitag in einer Aussendung. Ein Anrainer hatte die Polizei verständigt, eine Streife hielt den 24-Jährigen an.

Werkzeug im Rucksack

Er war mit einem Mountainbike unterwegs, in seinem Rucksack befanden sich Werkzeug und Arbeitshandschuhe. Im Gebüsch fanden die Beamten einen Einkaufssack mit einem Brecheisen und zusammengedrückten Kupferfallrohren. Im Zuge der Beschuldigtenvernehmung und von Ermittlungen wurden den Angaben zufolge 13 Einbruchsdiebstähle, davon drei Versuche, zumindest im Zeitraum von 20. bis 22. Oktober geklärt.