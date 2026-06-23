Schweißtreibende Bergung: Pkw kollidiert mit Betonmisch-Lkw

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Glaubendorf wurden Dienstagfrüh zu einem Verkehrsunfall auf die B4, die Umfahrung Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn), gerufen. Ein Pkw war mit einem Betonmisch-Lkw kollidiert.

Im Wagen befand sich nur der Lenker. Als die Feuerwehr eintraf, lag das Auto auf der Seite im Straßengraben auf der linken Fahrbahnseite (Richtung Horn). Davor hatte sich der Pkw einmal überschlagen. Der Lkw lag im Straßengraben auf der anderen Seite. Lenker von Rotem Kreuz versorgt Beide Lenker waren nicht mehr in ihren Fahrzeugen, als die Feuerwehr ankam. Sie wurden vom Roten Kreuz Ziersdorf versorgt. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der Lenker des Pkw blieb unverletzt.

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Das Motoröl, das aus dem Lastwagen austrat, wurde von der Feuerwehr aufgefangen. Mit einer Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs wurde das Auto auf die noch verbliebenen drei Räder gestellt, um prüfen zu können ob ebenfalls Flüssigkeiten austreten – was nicht der Fall war, wie die Feuerwehr berichtet. Der Pkw wurde von einem Abschleppfahrzeug, das vom Lenker selbst organisiert wurde entfernt. 50-Tonnen-Kran rückte aus Zur Bergung des Betonmischers musste schweres Gerät angefordert werden, darum wurde die FF Hollabrunn alarmiert, die mit dem 50-Tonnen-Kran nach Ziersdorf ausrückte.