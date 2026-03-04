Feuerwehr rettete in NÖ zwei Personen und ein Baby aus brennendem Haus
Kurz vor 2 Uhr Früh wurde die Feuerwehr alarmiert: Im Bezirk Hollabrunn brannte ein Haus, drei Personen waren eingeschlossen.
In der Nacht auf Mittwoch wurde die Feuerwehr zu einem Brand der Alarmstufe B2 nach Glaubendorf (Bezirk Hollabrunn) gerufen: Zimmerbrand mit Personenschaden.
Martin Zeitlberger, von der FF Glaubendorf, war Einsatzleiter vor Ort. Ein Atemschutztrupp begann mit den Löscharbeiten im Brandraum. Gleichzeitig wurde eine Schiebeleiter in Stellung gebracht, denn im ersten Obergeschoss des Gebäudes befanden sich drei Personen - darunter ein Baby -, die vom Feuer eingeschlossen waren.
Alle Personen gerettet
Um den Rettungsweg ins erste Obergeschoss rauchfrei zu machen, wurde ein Druckbelüfter aufgebaut. Nach der erfolgreichen Menschenrettung wurden die betroffenen Personen dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.
Danach widmete sich die Feuerwehr - insgesamt standen 70 Mitglieder im Einsatz - umfassenden Nachlöscharbeiten unter Einsatz einer Wärmebildkamera. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht und vollständig abgelöscht.
Feuerwehr öffnete Decke
Das gesamte Gebäude wurde rauchfrei gemacht. Zusätzlich wurde die Decke im betroffenen Bereich geöffnet und nochmals sorgfältig mittels Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen, heißt es im Bericht der Glaubendorfer Feuerwehr.
Neben der FF Glaubendorf waren die Feuerwehren Ziersdorf, Großwetzdorf, Rohrbach und Thern im Einsatz. Ebenso wie das Rote Kreuz Ziersdorf und Großweikersdorf, ein Notarzt und die Polizeiinspektion Ravelsbach. Die Zusammenarbeit habe ausgezeichnet und professionell funktioniert, so die FF Glaubendorf.
