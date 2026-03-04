Feuerwehr rettete in NÖ zwei Personen und ein Baby aus brennendem Haus

Martin Zeitlberger, von der FF Glaubendorf, war Einsatzleiter vor Ort. Ein Atemschutztrupp begann mit den Löscharbeiten im Brandraum. Gleichzeitig wurde eine Schiebeleiter in Stellung gebracht, denn im ersten Obergeschoss des Gebäudes befanden sich drei Personen - darunter ein Baby -, die vom Feuer eingeschlossen waren.

Alle Personen gerettet

Um den Rettungsweg ins erste Obergeschoss rauchfrei zu machen, wurde ein Druckbelüfter aufgebaut. Nach der erfolgreichen Menschenrettung wurden die betroffenen Personen dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.