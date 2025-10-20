„Wer lenkt die Likes?“ - Armee rüstet digital auf

Der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert. Auch das Sicherheitsgefühl und die Sicherheitspolitik in Europa. Doch es gibt nicht nur sichtbare, sondern zunehmend auch unsichtbare Gefahren, wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Montag im Haus der Digitalisierung in Tulln betonte. Die Einrichtung des Landes NÖ geht nun mit dem Bundesheer eine Kooperation ein, um Cybersicherheit und digitale Widerstandskraft in Österreich zu stärken.

„Die Digitalisierung betrifft so gut wie alle Bereiche unseres Lebens – und damit auch unsere Sicherheit“, sagte Tanner. Denn Angriffe mit digitalen Mitteln sind keine Science-Fiction. Es gehe um Cyberattacken, gezielte Desinformation, Fake News oder Social-Media-Manipulationen, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Es geht um unsere digitale Verteidigungsfähigkeit. Das Haus der Digitalisierung ist ein Ort, an dem Niederösterreich seine digitale Zukunft aktiv gestaltet. Und deshalb ist es auch genau der richtige Ort, um hier die Kooperationsvereinbarung zu unterzeichnen und die zivile und militärische Kraft zu bündeln“, so Mikl-Leitner.

Arnold Kammel, Generalsekretär des Verteidigungsministeriums, und Lukas Reutterer, Geschäftsführer des Hauses der Digitalisierung, unterzeichneten die Kooperationsvereinbarung im Beisein von Tanner und Mikl-Leitner.