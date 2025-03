Bürgermeister stürzte mit Traktor in Tod: Polizei sucht einen Autolenker

Der Schock bei der ÖVP und den Feuerwehrkameraden in Niederösterreich sitzt tief. Donnerstagnachmittag ist in Breitenstein im Bezirk Neunkirchen der 52-jährige Bürgermeister Engelbert Rinnhofer tödlich mit seinem Traktor verunglückt.

Tödliches Ausweichmanöver

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war Rinnhofer am Donnerstag gegen 16.10 Uhr in seiner Heimatgemeinde mit einer Zugmaschine auf der L 4167, der Adlitzgrabenstraße, in Breitenstein in Fahrtrichtung Schottwien unterwegs.

Bei Straßenkilometer 0,9 sei ihm an der engen Stelle ein silberfarbener Pkw entgegengekommen, so die Polizei. Der Traktor sei bei einem Ausweichmanöver mit den Zwillingsreifen auf die am rechten Fahrbahnrand gelegene, etwa 35 cm hohe Steinmauer gekommen und in weiterer Folge in den dortigen Bach gestürzt. Der 52-jährige Bürgermeister und Landwirt kam unter dem schweren Fahrzeug zum Liegen.

Notarzt konnte nicht mehr helfen

Obwohl der ÖAMTC-Rettungshubschrauber "Christophorus 3" noch rasch zur Stelle war, gab es für Rinnhofer keine Rettung mehr. Die zu Hilfe gerufenen Feuerwehrleute mussten ihren eigenen Kameraden der Feuerwehr Breitenstein bergen. Für die Einsatzkräfte wurde psychologische Unterstützung durch Feuerwehrpeers angefordert.

Die L 4167 war im Bereich der Unfallstelle von 16.30 Uhr bis 19.20 Uhr gesperrt.