Bürgermeister als Ersthelfer bei Brand

Es waren Schrecksekunden, die Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) und seine Familie Montagmittag in Neunkirchen erleben mussten. Im Wohngebäude hinter Osterbauers Hotel-Restaurant in der Innenstadt war es zu einem Brand gekommen. Bei Osterbauer schrillten sofort die Alarmglocken. In einer Wohnung des Hauses lebt die bereits etwas betagte Mutter des Politikers.

Nachdem die Rettungskette in Gang gesetzt und die Feuerwehr alarmiert war, eilte Osterbauer zur Wohnung seiner Mutter, um Hilfe zu leisten. Weil ein defekter Kühlschrank in einer Küche im Erdgeschoß Feuer gefangen hatte, war das Stiegenhaus bereits so stark verraucht, dass an eine Flucht über die Treppen nicht zu denken war. Während das Feuer von Atemschutztrupps gelöscht und der Gang belüftet wurde, retteten die Einsatzkräfte insgesamt sechs Personen, darunter auch ein Kleinkind, aus dem Gebäudekomplex. „Die Eingeschlossenen mussten mittels Dreh- und Schiebeleiter durch die Fenster in Sicherheit gebracht werden“, schildert ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen.