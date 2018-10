Bürgergespräche: Was Niederösterreich sehr wichtig ist

Spannend war, dass auch viele konstruktive Vorschläge gemacht wurden. So regte ein Frau in St. Pölten an, dass Behindertenparkplätze für Rollstuhlfahrer eigens gekennzeichnet werden sollten, weil für diese die derzeitigen Ausmaße oft viel zu eng sind. Oder in Krems forderte eine Frau, dass der City-Bus öfters von Stein in die Innenstadt fahren sollte, um Autoverkehr zu vermeiden. Für die Wiener Neustädter Innenstadt wurde vorgeschlagen, einen Zustelldienst auf die Beine zu stellen, damit man ohne schwere Einkaufstaschen in den Fußgängerzonen flanieren könne.

Abschluss in Hollabrunn: Wie wichtig ist die S8?

In der Stadt Hollabrunn werden die Bürgergespräche im Zuge der großen KURIER-Regionalumfrage am Montag, 22. Oktober, abgeschlossen. Im Festsaal des Erzbischöflichen Gymnasiums stellt sich ab 18.30 Uhr (Einlass ist ab 18 Uhr) Landtagspräsident Karl Wilfing den Weinviertler Ergebnissen der KURIER-Regionalumfrage.

Da sticht vor allem eine Antwort besonders heraus: Während in anderen Regionen Niederösterreichs neue Autobahnen oder Schnellstraßen eher skeptisch gesehen werden, ist eine absolute Mehrheit der Befragten im Weinviertel für die Errichtung der Schnellstraße S8. Sie soll in Zukunft die Gemeinden im Bezirk Gänserndorf vom starken Durchzugsverkehr befreien. Seit vielen Jahren wartet man auf eine Realisierung.