Bürger bremsen Windkraft-Ausbau

Apropos Widerstand: Den gibt es mittlerweile zuhauf. Im Wein- und im Waldviertel haben sich örtliche Initiativen zu einem überregional agierenden Netzwerk zusammengeschlossen. Sie wettern gegen die befürchtete Windrad-Invasion und sorgen sich um die Verschandelung der sanften Hügellandschaft. Wie im Bezirk Waidhofen/Thaya: In der ersten Ausbaustufe – ab 2014 – sind am „Predigtstuhl“ in der Gemeinde Großsiegharts fünf Großwindräder geplant. Zumindest über einen Teilerfolg dürfen sich deren Gegner bereits freuen. Vizebürgermeister Gerhard Matzinger will nun alle Bürger in Großsiegharts über das Projekt abstimmen lassen. „Die Ablehnung ist derart stark zu spüren, dass eine Volksabstimmung Sinn macht“, sagt er. Bei der nächsten Gemeinderatssitzung will er den Antrag dafür stellen.