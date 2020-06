Bürger befürchten "Enteignung" durch fehlendes Gesetz

Am Anfang stand der Streit um eine Zypresse. Am Ende könnte eine große Zahl von Wohungseigentümern um Geld umfallen, weil sie etwa für Keller oder Parkplätze bezahlt haben – sie ihnen aber trotzdem nicht gehören. Dazwischen liegt gesetzgeberische Untätigkeit. "Drei Jahre lang ist nichts passiert. Leute verlieren ihr Eigentum und der Gesetzgeber tut nichts," ärgert sich der Badener Wohnrechtsexperte Gottfried Forsthuber von der gleichnamigen Anwaltskanzlei – und ÖVP-Gemeinderat.Schon 2011 landete der Streit zwischen zwei Wohnungseigentümern beim Höchstgericht. Der Kläger forderte Schadenersatz, weil seine Hecke vom Beklagten gestutzt worden war. Der OGH entschied aber, dass es eben nicht seine Hecke sei. Obwohl der Grundstücksteil laut Nutzwertgutachten ihm gehört, sei es ein allgemeinen Teil der Liegenschaft. Der Grund: Zubehör muss im Grundbuch stehen. "Es wurde aber über Jahre hinweg nur in den Urkunden zum Kaufvertrag angeführt", erklärt Forsthuber. Deshalb laufen Wohnungseigentümer Gefahr, Keller, Gartenteil oder Parkplatz zu verlieren.

Petra Kaplan aus Guntramsdorf ist eine Betroffene. Vor 16 Jahren kaufte sie gemeinsam mit ihrem Mann eine Eigentumswohnung, bezahlte auch für den Keller. "Auch der Notar hat gesagt, dass der Keller uns gehört", erzählt sie, "das kommt doch einer nachträglichen Enteignung gleich. Hätten wir gewusst, dass es nötig ist, hätten wir den Keller damals natürlich eintragen lassen".