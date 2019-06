Budgetdebatte im Landtag gestartet

Mit seiner Budgetrede gab Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP) am Dienstagmorgen den Startschuss zur zweitägigen Budgetdebatte im Landtag. Für ihn sei das Budget keine alltägliche Algebra-Übung, betonte Schleritzko. "Es ist der Auftrag, darüber zu entscheiden, wie wir unser Zusammenleben gestalten, wie wir dieses Miteinander in Niederösterreich leben und wie viel wir in unser Füreinander investieren. Wie wir aufeinander zählen und miteinander rechnen können." Inhaltlich rückte der Landesrat zwei große gesellschaftliche Herausforderungen in den Mittelpunkt seiner Rede: Klimawandel und Älterwerden der Gesellschaft.

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfs: NÖ plant Ausgaben von 9,23 Milliarden Euro und Einnahmen von 9,15 Milliarden Euro. Schleritzko hält weiterhin am Plan fest, 2021 ausgeglichen budgetieren und damit ein Nulldefizit vorlegen zu können. Aktuell sieht der Finanzplan 2020 noch ein Minus von 76,2 Millionen Euro vor.