Budget: Zweitägige Debatte mit klarem Ausgang

Panta rhei. Alles fließt." So eröffente Finanzreferent Wolfgang Sobotka seine Budgetrede und meinte damit die Veränderungen in Europa, Österreich und Niederösterreich. Böse Zungen auf der Besuchergalerie nutzen diesen Einstieg aber zur Vermutung, das Geld zerrinne ihm zwischen den Fingern. In seiner rund dreiviertelstündigen Rede versuchte der ÖVP-Landesvize, seine Kritiker vom Gegenteil zu überzeugen.

Dazu nutze er auch den Rechnungsabschluss des Landes: Im abgelaufenen Budgetjahr hat Niederösterreich insgesamt 8,708 Milliarden Euro ausgegeben. Eingenommen wurden im Gegenzug 8,231 Milliarden Euro. Im sich daraus ergebenden Minus von 477 Millionen Euro sind Rückzahlungen für Schulden eingerechnet (499 Millionen für die Tilgung von Finanzschulden, 31 Millionen für die Rückzahlung Innerer Anleihen). Somit schließt Sobotka seine Buchhaltung mit "einem Netto-Überschuss von 53 Millionen Euro".

"Sparsamkeit war bei uns zu jeder Zeit angesagt", argumentierte Sobotka und führte die jährliche Kreditsperre auf die Budgets der Regierungsmitglieder als Beispiel an. Niederösterreich habe zuletzt außerdem 18 Abteilungen in der Landesverwaltung eingespart. Wir setzen Personal dort ein, wo es die Menschen brauchen, und nicht nur der Verwaltung wegen."