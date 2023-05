B'soffene G'schicht: Drei verletzte Jugendliche bei Mopedunfall

Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sind in der Nacht auf Samstag bei einem Mopedunfall in Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) teils schwer verletzt worden, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein 16-Jähriger mit einer 15-jährigen Beifahrerin auf dem Sozius wollte einem 18-Jährigen ausweichen, der bei einer Feier in der Kellergasse in betrunkenen Zustand auf die Fahrbahn gelaufen war. Dabei verriss er das Moped und stieß mit einem 14-jährigen Fußgänger zusammen.