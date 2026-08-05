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140 Feuerwehrmitglieder

Feuerwehr-Großeinsatz: Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in NÖ

140 Feuerwehrmitglieder rückten mit 35 Fahrzeugen aus: Ein Wohnhaus brannte, die Flammen griffen auf das Nachbarhaus über.
05.08.2026, 10:50

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Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

In einem Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa im Bezirk Bruck an der Leitha ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen: Die Flammen griffen rasch auf ein weiteres Objekt über. 140 Feuerwehrmitglieder rückten mit 35 Fahrzeugen aus, berichtete das Abschnittskommando. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

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Flammen griffen auf Nachbargebäude über

Der Brand in der Ortschaft Margarethen am Moos dürfte vom Zubau eines Wohnobjekts ausgegangen sein, teilte die Feuerwehr mit. Aufgrund von Trockenheit, Hitze und starkem Wind konnten sich die Flammen innerhalb kürzester Zeit auf den Dachstuhl eines benachbarten Gebäudes sowie auf Büsche und Bäume in den Gärten ausbreiten. Ein Übergreifen auf ein drittes Wohnhaus konnte gerade noch verhindert werden, hier gab es nach Feuerwehrangaben nur geringe Schäden.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa

Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.

Ein Bewohner wurde nach Polizeiangaben mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert, ein weiterer wurde zur Abklärung ins Spital gebracht. 

Dach wurde geöffnet

Während der Löscharbeiten musste ein Dach geöffnet werden. Gefordert waren die Helfer durch die hohen Temperaturen und eine schwierige Löschwasserversorgung, die mithilfe eines Pendelverkehrs und einer knapp 400 Meter langen Zubringleitung sichergestellt wurde. Auch ein Löschfahrzeug des Flughafens Wien in Schwechat stand im Einsatz.

Bruck an der Leitha Niederösterreich
Agenturen, safran  | 

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