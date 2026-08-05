Feuerwehr-Großeinsatz: Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in NÖ

In einem Wohnhaus in Enzersdorf an der Fischa im Bezirk Bruck an der Leitha ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen: Die Flammen griffen rasch auf ein weiteres Objekt über. 140 Feuerwehrmitglieder rückten mit 35 Fahrzeugen aus, berichtete das Abschnittskommando. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Mittwoch auf APA-Anfrage mit.

Flammen griffen auf Nachbargebäude über Der Brand in der Ortschaft Margarethen am Moos dürfte vom Zubau eines Wohnobjekts ausgegangen sein, teilte die Feuerwehr mit. Aufgrund von Trockenheit, Hitze und starkem Wind konnten sich die Flammen innerhalb kürzester Zeit auf den Dachstuhl eines benachbarten Gebäudes sowie auf Büsche und Bäume in den Gärten ausbreiten. Ein Übergreifen auf ein drittes Wohnhaus konnte gerade noch verhindert werden, hier gab es nach Feuerwehrangaben nur geringe Schäden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AFKDO Bruck/Leitha Mehr als zehn Feuerwehren rückten mit 140 Mitgliedern zu einem Großbrand in Margarethen am Moos aus.