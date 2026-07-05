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Bruck a. d. Leitha

Zu schnell unterwegs: Motorradfahrer (47) in NÖ tödlich verunglückt

Der Mann kam mit seiner Maschine auf einer Geraden von der Fahrbahn ab, geriet auf ein Feld und einen Feldweg und stürzte.
05.07.2026, 10:04

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 47-jähriger Niederösterreicher ist am Samstagnachmittag bei einem Motorradunfall auf der B 15 im Bezirk Bruck a. d. Leitha ums Leben gekommen.

Horror-Unfall: Lenkerin übersah Motorrad, Fahrer (65) gestorben

Zwischen Himberg und Ebergassing kam der Mann mit seiner Maschine auf einer Geraden von der Fahrbahn ab, geriet auf ein Feld und einen daneben verlaufenden Feldweg und stürzte. Grund dürfte laut Polizei überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 47-Jährigen feststellen.

Niederösterreich Bruck an der Leitha
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