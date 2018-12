Breitbandausbau: Niederösterreich vernetzt sich mit den Besten

Die Emilia-Romagna zählt zu den europäischen Top Regionen in den Bereichen Digitalisierung und Technologie. Genau wie Niederösterreich, wurde die Region 2016 ebenfalls mit dem Breitband-Award der EU ausgezeichnet. Wie bei uns, erfolgt auch dort der Ausbau der schnellen Internet-Leitungen in modularen Schritten: Die Region kümmert sich um das Verlegen der Leitungen, später können sich Telekom-Anbieter einmieten und die Endkunden beliefern. Während in der norditalienischen Provinz bereits 71 von 333 Kommunen versorgt sind, wird Niederösterreich mit dem Anschluss von 35.000 Haushalten in seinen Pilotregionen Ende 2019 fertig sein. „Allerdings haben wir mit den schwierigen, weil strukturschwachen Regionen begonnen“, erläutert Helmut Miernicki, Chef der nö. Wirtschaftsagentur ecoplus. „Die Italiener werden den Leitungsbau in den bergigen Regionen erst beginnen.“