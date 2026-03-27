"Breaking Bad": Drogenlabore in NÖ und Wien ausgehoben

Die Labore sollen zur Herstellung synthetischer Drogen gedient haben: Durch einen Tipp des Bundeskriminalamtes sind im Bezirk Baden und in Wien in Verstecken von Kriminellen Lager und Labore zur Herstellung von Crystal Meth und anderer Suchtgifte ausgehoben worden. Substanzen geschmuggelt Am 19. März erhielten Beamte des Ermittlungsbereiches Suchtmittelkriminalität des Landeskriminalamtes Niederösterreich einen Tipp ihrer Kollegen, wonach eine Tätergruppe größere Mengen an Substanzen und Vorläuferstoffen zur Herstellung von synthetischen Suchtmitteln aus dem Ausland eingeführt haben soll.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LPD NÖ Drogenfund in den Verstecken in NÖ und Wien

Durch umfangreiche Ermittlungen und Observationen gelang es den Kriminalisten, ein mögliches Labor in einem angemieteten Gehöft im Gemeindegebiet von Furth an der Triesting sowie eine weitere Produktionsstätte und einen Suchtmittelbunker in einem Mehrparteienhaus in Wien-Leopoldstadt auszukundschaften. Cobra angefordert Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgten am 23. März 2026 koordinierte Zugriffe an den Tatort-Adressen. Aufgrund der gefährlichen chemischen Prozesse in solchen Crystal-Meth-Laboren und der damit einhergehenden Gefahr von Explosionen, wurden Spezialisten des Bundeskriminalamtes und des Einsatzkommandos Cobra hinzugezogen.

Methamphetamin und gestohlene Waffen Die Kriminalisten nahmen einen 42- und einen 39-jährigen österreichischen Staatsbürger vorläufig fest. Bei den mehrstündigen Durchsuchungen der Tatorte wurden große Mengen an bereits hergestellter Amphetaminpaste, Methamphetamin, Laborutensilien, Chemikalien sowie größere Mengen an Suchtmitteln sichergestellt. Ebenfalls sichergestellt wurden zwei als gestohlen gemeldete Faustfeuerwaffen.

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