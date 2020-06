Brandstiftung: Zwei Jahre Haft für Ex-Feuerwehrmann

Begonnen hat die Brandserie, die Hainburg in Angst versetzt hat, vergangenen August. In kurzen Abständen, teilweise täglich, legte der Angeklagte Feuer, wobei er seine Intensität stets steigerte. Anfangs brannten Wiesen und Strohballen, schließlich zündete er den Wohnwagen seines Vaters, das Pfarrheim, eine Wohnung und ein unbewohntes Wohnhaus an. Am 28. Dezember legte er schließlich, "als krönenden Abschluss", wie die Richterin meint, Feuer im eigenen Feuerwehrhaus. Kurz darauf wurde er verhaftet.

Sein Anwalt betont, dass sein bisher unbescholtener Mandant bereits 38.827 Euro an Wiedergutmachung geleistet hat. Schließlich blieben von den zwölf Brandstiftungen, drei sowie zwei Versuche übrig, der Rest wurde als Sachbeschädigung gewertet. Urteil: zwei Jahre unbedingte Haft – rechtskräftig.