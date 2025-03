Brandstiftung: Nach Feuer soll aus Industrieruine hippes Viertel werden

Ein Großbrand hatte vor wenigen Tagen 130 Feuerwehrleute im Bezirk Mödling stundenlang in Atem gehalten. Das Feuer hat wie berichtet in der Industrieruine der alten Blech- und Bleiwarenfabrik in Gumpoldskirchen gewütet. Wie die Brandermittler zusammen mit Sachverständigen herausgefunden haben, wurde der Großbrand durch Brandstiftung oder eine Fahrlässigkeit – sprich eine weggeworfene Zigarette oder ähnliches – verursacht, so die Polizei.

© Presse BFK Mödling

Fremde Zündquelle Wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner bestätigt, haben nach dem Feuer intensive Ermittlungsarbeiten auf dem Gelände der alten Bleiwarenfabrik stattgefunden. Dabei haben die Kriminalisten eindeutig feststellen können, dass der Brand durch "vorsätzliches oder fahrlässiges Einbringen einer fremden Zündquelle“ entstanden ist, so Schwaigerlehner. Eine technische Ursache konnte ausgeschlossen werden. Strom gibt es in dem Bereich schon länger keinen. Da die zerfallene Bauruine als "Lost Place“ gilt und deshalb ein beliebter Anziehungspunkt für Jugendliche ist, konzentrieren sich die Erhebungen auch in diese Richtung. Man werde versuchen, Personen ausfindig zu machen, die sich zum Tatzeitpunkt rund um das Areal aufgehalten haben, heißt es bei der Polizei. Feuerschein war weit sichtbar Das historische Gebäude – die Fabrik am Wiener Neustädter Kanal in Gumpoldskirchen wurde in den 1980er-Jahren geschlossen – stand am 10. März abends gegen 18 Uhr in Vollbrand. Aufmerksamen Passanten war der helle Feuerschein am Dach aufgefallen. Zufällig befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Feuerwehrhaus. Sie veranlassten umgehend eine Sirenenalarmierung über die Bezirksalarmzentrale Mödling.

© Pressestelle BFK Mödling

Aus Ruine wird Gewerbepark Seit gut zwei Jahren arbeitet eine Projektgruppe bereits daran, eine sinnvolle Nachnutzung für den "optischen Schandfleck“ in Gumpoldskirchen zu finden. Das Gelände auf dem sich die alte Bleiwarenfabrik befindet, gehört der Klinger-Firmengruppe und Holding. Klinger hat in unmittelbarer Nähe seit 130 Jahren ihren Firmensitz und mehrere Niederlassungen in verschiedenen Geschäftsbereichen. 1886 als Familienbetrieb gegründet, ist die Klinger-Gruppe heute nach eigenen Angaben der weltweit führende Hersteller von industriellen Dichtungen, Flüssigkeitsregelungs- und Flüssigkeitsüberwachungssystemen. Der Konzern ist in mehr als 60 Ländern tätig und zählte zuletzt 2.800 Mitarbeiter.

Immobilien-Ableger will Areal entwickeln 2021 wurde die alte Fabrik von der "K100 Projektmanagement und Beteiligung GmbH“ übernommen. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft bzw. den Immobilien-Ableger der Klinger-Stiftung. In einer Projektstudie wurde zunächst ein Konzept für die Verwertung des alten Industrieareals erstellt. Federführend dafür zeichnet der Grazer Architekt Maximilan Eisenköck. "Wir wollen den Charme des historischen Industriegebäudes irgendwie erhalten. Die Zielsetzung ist, einen neuen Gewerbepark entstehen zu lassen und den Altbestand darin sinnvoll zu integrieren“, erklärt Andreas Mairitsch von "K100“.

© Projekt Innovationspark Gumpoldskirchen K100 Eine Ansicht des "Projekt Innovationspark Gumpoldskirchen"