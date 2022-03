Brandstifter unterwegs? Sechs Feuerwehreinsätze in einem Ort

In Lilienfeld hat es am Sonntagabend binnen kurzer Zeit mehrere Brandeinsätze gegeben. Acht Feuerwehren mit etwa 100 Helfern rückten laut dem Bezirkskommando aus. Ob die Brände in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Verletzt wurde niemand.

Die Sirenen hatten erstmals um 21.47 Uhr geheult. Grund war Feueralarm in einer Billa-Filiale. „Noch während dieses Einsatzes gab es im Ortsbereich Lilienfeld weitere fünf Brandereignisse“, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando.