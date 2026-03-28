Jugendlicher in NÖ legt Brandserie – und ruft selbst die Feuerwehr

In Karlstetten (Bezirk St. Pölten) kam es innerhalb weniger Wochen zu mehreren Bränden im Freien. Zwischen dem 9. und 23. März mussten Einsatzkräfte wiederholt ausrücken, nachdem unter anderem ein Misthaufen sowie Flächen in der Nähe von Waldgebieten Feuer gefangen hatten.

Insgesamt wurden in diesem Zeitraum vier Vorfälle registriert, die in der Region für Aufmerksamkeit sorgten.