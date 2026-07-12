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Rauchgase bei Küchenbrand in Neunkirchen: Bewohner mussten ins Spital
In einer Dachgeschosswohnung war Sonntagfrüh ein Feuer in der Küche ausgebrochen.
Am frühen Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen bereits zum fünften Einsatz innerhalb von 24 Stunden alarmiert. Die Alarmierung lautete auf einen Zimmerbrand im Steinfeld.
Aus bislang ungeklärter Ursache war im Küchenbereich einer Dachgeschosswohnung ein Brand ausgebrochen, berichtete die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt. Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand mittels einer Löschleitung rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.
Bewohner im Spital
Da sich die giftigen Rauchgase rasend schnell im Stiegenhaus des Wohnhauses ausbreiteten, mussten mehrere Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus gebracht werden.
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