Rauchgase bei Küchenbrand in Neunkirchen: Bewohner mussten ins Spital

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen bereits zum fünften Einsatz innerhalb von 24 Stunden alarmiert. Die Alarmierung lautete auf einen Zimmerbrand im Steinfeld.

Aus bislang ungeklärter Ursache war im Küchenbereich einer Dachgeschosswohnung ein Brand ausgebrochen, berichtete die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt. Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand mittels einer Löschleitung rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.