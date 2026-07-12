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Niederösterreich

Rauchgase bei Küchenbrand in Neunkirchen: Bewohner mussten ins Spital

In einer Dachgeschosswohnung war Sonntagfrüh ein Feuer in der Küche ausgebrochen.
12.07.2026, 13:14

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Die Rauchgase breiteten sich nach dem Brand im gesamten Gebäude aus.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen bereits zum fünften Einsatz innerhalb von 24 Stunden alarmiert. Die Alarmierung lautete auf einen Zimmerbrand im Steinfeld.

Aus bislang ungeklärter Ursache war im Küchenbereich einer Dachgeschosswohnung ein Brand ausgebrochen, berichtete die Feuerwehr Neunkirchen-Stadt. Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand mittels einer Löschleitung rasch unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Einsatzkräfte bei dem Brand in Neunkirchen.

Einsatzkräfte bei dem Brand in Neunkirchen.

Leobersdorf: Großeinsatz wegen meterhoher Flammen im Garten

Bewohner im Spital

Da sich die giftigen Rauchgase rasend schnell im Stiegenhaus des Wohnhauses ausbreiteten, mussten mehrere Bewohner mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus gebracht werden.

Neunkirchen
kurier.at, paw  | 

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